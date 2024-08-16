Вночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»

В ніч на 16 серпня жителі Полтавської області могли чути вибухи — це мобільні вогневі груби збивали БпЛА.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, росіяни завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та трьома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
В результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони збили усі російські БпЛА у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Повітряну тривогу в області за ніч оголошували 4 рази.
Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників у напрямку Полтави о 22.34, Миргорода — о 22.54.
О 22.56 моніторингові канали повідомляли про загрозу БпЛА для Кременчука та Горішніх Плавнів.
Нагадаємо, що у ніч на 15 серпня Полтавщину атакували ракетами й «Шахедами», а напередодні атаки зазнали Лубни.
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