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Вночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 797

У Повітряних силах попереджали про загрозу БпЛА для Кременчука

В ніч на 16 серпня жителі Полтавської області могли чути вибухи — це мобільні вогневі груби збивали БпЛА. 

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, росіяни завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та трьома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

В результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони збили усі російські БпЛА у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряну тривогу в області за ніч оголошували 4 рази.

Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників у напрямку Полтави о 22.34, Миргорода — о 22.54.

О 22.56 моніторингові канали повідомляли про загрозу БпЛА для Кременчука та Горішніх Плавнів.

Нагадаємо, що у ніч на 15 серпня Полтавщину атакували ракетами й «Шахедами», а напередодні атаки зазнали Лубни.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса
Теги: БПЛА вибухи
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