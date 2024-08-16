Вночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 797

У Повітряних силах попереджали про загрозу БпЛА для Кременчука

В ніч на 16 серпня жителі Полтавської області могли чути вибухи — це мобільні вогневі груби збивали БпЛА.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, росіяни завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та трьома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

В результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони збили усі російські БпЛА у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.