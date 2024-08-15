У ніч на четвер російські військові запустили БпЛА та ракети на Полтавську область. Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння. А вранці, 15 серпня, у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ та «Суспільне Полтава».
Близько 4.00 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 4.58 ПС повідомили про рух ракет на Полтавську область.
Повітряна тривога у Полтавській області була оголошена о 5.44. Відбій пролунав о 7.37.
Інформації про вибухи від офіційних джерел поки не було.
Доповнено:
Протягом доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин.
Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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