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Полтавщину атакували ракетами і «Шахедами» — вранці жителі області чули звуки вибухів (додано)

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 2 275

Повітряна тривога у Полтавській області була оголошена о 5.44

У ніч на четвер російські військові запустили БпЛА та ракети на Полтавську область. Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння. А вранці, 15 серпня, у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ та «Суспільне Полтава».

— У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, — написало видання.

Близько 4.00 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 4.58 ПС повідомили про рух ракет на Полтавську область.

Повітряна тривога у Полтавській області була оголошена о 5.44. Відбій пролунав о 7.37.

Інформації про вибухи від офіційних джерел поки не було.

Доповнено:

Протягом доби на Полтавщині оголошували повітряну тривогу 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Завдяки роботі наших Сил оборони, на території області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру, постраждалих також немає. Дякуємо нашим оборонцям за захист, — зазначив він.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина повітряна тривога Шахеди ракети вибухи
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