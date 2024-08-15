Полтавщина отримала «швидку» підвищеної прохідності

Сьогодні, 08:12 Переглядів: 335

Така автівка здатна оперативно перевозити хворих і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках

Полтавщина отримала автомобіль швидкої допомоги із підвищеною прохідністю. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Така машина буде здатна рятувати постраждалих від збройної агресії, оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.

«Швидкі» підвищеної прохідності оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних медичних автівок.

Такі машини виділили сімом областям — Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Донорами стали швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine разом із МОЗ України.

Наша головна мета — захист здоровʼя і життя українців. Тож продовжуємо ініціювати надходження спеціалізованого транспорту, щоб мати змогу оперативно надавати необхідну допомогу тим, хто її потребує. Цього разу сім автомобілів поїхали в різні куточки України для відповідних медичних підрозділів, — розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За словами президентки асоціації Free Ukraine Ганни Лисенко, першочерговим питанням є безпека цивільного населення в Україні.

Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки, — говорить пані Лисенко.

Нагадаємо, нещодавно медзакладам Полтавщини виідлили генератори для безперебійної роботи на випадок блекаутів.