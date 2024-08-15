Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

Полтавщина отримала «швидку» підвищеної прохідності

Сьогодні, 08:12 Переглядів: 335

 

Така автівка здатна оперативно перевозити хворих і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках

Полтавщина отримала автомобіль швидкої допомоги із підвищеною прохідністю. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Така машина буде здатна рятувати постраждалих від збройної агресії, оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.

«Швидкі» підвищеної прохідності оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних медичних автівок.

 

Такі машини виділили сімом областям — Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Донорами стали швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine разом із МОЗ України.

Наша головна мета — захист здоровʼя і життя українців. Тож продовжуємо ініціювати надходження спеціалізованого транспорту, щоб мати змогу оперативно надавати необхідну допомогу тим, хто її потребує. Цього разу сім автомобілів поїхали в різні куточки України для відповідних медичних підрозділів, — розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За словами президентки асоціації Free Ukraine Ганни Лисенко, першочерговим питанням є безпека цивільного населення в Україні. 

Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки, — говорить пані Лисенко.

Нагадаємо, нещодавно медзакладам Полтавщини виідлили генератори для безперебійної роботи на випадок блекаутів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: швидка швидка допомога автомобіль підвищена прохідність МОЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх