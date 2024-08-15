Полтавщина отримала «швидку» підвищеної прохідності

Така автівка здатна оперативно перевозити хворих і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках
Полтавщина отримала автомобіль швидкої допомоги із підвищеною прохідністю. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Така машина буде здатна рятувати постраждалих від збройної агресії, оперативно транспортувати їх до стабілізаційних пунктів і надавати невідкладну допомогу у критичних випадках.
«Швидкі» підвищеної прохідності оснащені повним комплектом медичного обладнання, призначеного для використання у віддалених районах із пошкодженими дорогами, недоступних для звичайних медичних автівок.
Такі машини виділили сімом областям — Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Донорами стали швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine разом із МОЗ України.
За словами президентки асоціації Free Ukraine Ганни Лисенко, першочерговим питанням є безпека цивільного населення в Україні.
Закликаємо всі організації та країни приєднатися до нашої ініціативи, щоб Україна могла отримати більше таких автомобілів. Героїчні зусилля медиків в Україні потребують нашої спільної підтримки, — говорить пані Лисенко.
Нагадаємо, нещодавно медзакладам Полтавщини виідлили генератори для безперебійної роботи на випадок блекаутів.
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