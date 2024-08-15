Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 29 «Шахедами» — українська ППО збила всі

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У ніч на 15 серпня Росія ударила 3 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області та 29 ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ (РФ). Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

— В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях, — написав Командувач та подякував воїнам за бойову роботу.

Нагадаємо, сьогодні вночі Полтавщину атакували ракетами та «Шахедами» — вранці містяни чули звуки вибухів. Начальник Полтавської облвійськадміністрації Пронін написав, що влучань у цивільну інфраструктуру немає.