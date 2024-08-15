Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 29 «Шахедами» — українська ППО збила всі

У ніч на 15 серпня Росія ударила 3 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області та 29 ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ (РФ). Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Нагадаємо, сьогодні вночі Полтавщину атакували ракетами та «Шахедами» — вранці містяни чули звуки вибухів. Начальник Полтавської облвійськадміністрації Пронін написав, що влучань у цивільну інфраструктуру немає.
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