За минулу добу на Полтавщині сталося 10 пожеж, з них три у Кременчуцькому районі – травмована людина

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Учора, 14 серпня, сталася пожежа у житловому будинку по вулиці Весняна в селі Кривуші Піщанської громади. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 10.16. На гасіння пожежі направили підрозділ місцевої пожежної охорони села Піщане. Вогонь знищив диван та пошкодив підлогу і речі бувші у вжитку. Внаслідок пожежі опіки отримала 65-річна жінка. Пожежа була ліквідована до прибуття підрозділу МПО.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Учора у Кременчуці на вулиці В’ячеслава Чорновола також сталася пожежа у житловому будинку. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 18.40. По прибуттю на місце виклику, надзвичайники встановили, що горить покрівля та вогонь поширився на кімнату. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежу вдалося ліквідувати о 20.05. Внаслідок пожежі знищені вікна та домашнє майно. Житловий будинок був врятований.

Травмованих чи загиблих в наслідок цієї пожежі не зареєстровано. До її гасіння залучалось одне відділення 16-ї ДПРЧ.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

За повідомленням Головного управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на території Полтавщини зареєстровано 10 небезпечних подій, з них три у Кременчуцькому районі.

Третя пожежа сталася о 23.39 на відкритій території в селі Малинівка. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,0008 га. До гасіння залучалось одне відділення 6 ДПРП.