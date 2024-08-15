Сьогодні на Кременчуччині проводитимуть навчальні стрільби та технічний вибух

Сьогодні, 15 серпня, на території Кременчуцького району проводитимуть навчальні стрільби, а увечері в одній з громад Кременчуччини запланований технічний вибух.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, сьогодні вночі Полтавщину атакували ракетами та «Шахедами» — вранці містяни чули звуки вибухів. Начальник Полтавської облвійськадміністрації Пронін написав, що влучань у цивільну інфраструктуру немає.
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