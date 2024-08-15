У Кременчуці зіткнулися Volkswagen і мотоцикл Lifan: постраждав мотоцикліст

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14 серпня близько 16.30 на вулиці Республіканській у Кременчуці зіткнулися автомобіль Volkswagen та мотоцикл Lifan, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, автомобілем керувала 38-річна жінка, а мотоциклом — 59-річний чоловік.

Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст, його госпіталізували.

Поліція розпочала розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 12 серпня на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби у Кременчуці зіткнулися легковик з мотоциклістом — чоловік помер у лікарні.