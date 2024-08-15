Укрзалізниця планує здорожчання пасажирських квитків

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Компанія розробляє нову модель тарифікації пасажирських перевезень, де ціна квитків залежатиме від популярності маршруту та часу доби

АТ «Укрзалізниця» розробляє нову модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, де вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів і часу доби. Про це повідомив Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку УЗ, в інтерв’ю Forbes.

Модель передбачатиме поступове щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції та варіювання цін на квитки залежно від попиту. Особливо це стосуватиметься квитків класу «СВ», ціни на які УЗ пропонує відпустити, адже попит на них залишається високим, попри вартість. Компанія звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу «СВ».

Також планується запровадити гнучку тарифну модель, яка дозволить змінювати ціни залежно від часу і дня поїздки. При цьому зберігатимуться доступні тарифи для пасажирів, для яких вартість квитка є критичною.

Нагадаємо, цьогоріч «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільну білизну у потягах.