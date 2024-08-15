Під Кременчуком автівка влетіла в дерево — водій загинув

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15 серпня близько 7.30 поблизу села Рокитне Кременчуцького району сталася смертельна ДТП, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda, під керуванням місцевого 50-річного водія, злетів з дороги, зіткнувся з деревом і перевернувся. Рятувальники деблокували чоловіка, але він помер на місці події.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, 8 червня у Кам'яних Потоках автомобіль влетів у дерево — водія та пасажирку ушпиталили