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«Укрзалізниця» підвищує ціни на постільну білизну у потягах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 322

 

Пов'язане зростання ціни із повною заміною постільної білизни у вагонах

Відсьогодні «Укрзалізниця» підвищує вартість постільної білизни у потягах. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Вартість у плацкартних та купейних вагонах збільшиться до 80 грн (було 50 грн), а у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн).

В «Укрзалізниці» також додають, що ціна на постільну білизну не змінювалася впродовж 5 років. 

Перед підвищенням ціни «Укрзалізниця» повністю замінила усю постільну білизну у поїздах, а до кінця червня замінять також усі подушки та матраци. Це дозволить відчутно підвищити комфорт у дорозі для пасажирів.

Зазначимо також, що купівля постільної білизни у поїзді передбачає також і користування подушкою та матрацом. Якщо пасажири постіль не купують, то й використовувати матрац і подушку теж не мають.

Також у пресслужбі «Укрзалізниці» наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення компанія не змінювала вартість соціально важливих внутрішніх пасажирських перевезень, а медичні та евакуаційні рейси проводить безкоштовно.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» запустила функцію моніторингу квитків з автовикупом для всіх користувачів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Укрзалізниця поїзд потяг постільна білизна підвищення цін
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