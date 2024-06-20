Медзаклади Полтавщини отрмають генератори для безперебійної роботи на випадок блекаутів

Медичні заклади Полтавщини отримають генератори для безперебій ної роботи під час можливих блекаутів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України 19 червня.
Окрім Полтавської області, отримають генератори також і медзакади у Вінницькій, Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Сумській, Харківській, Львівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
Усього МОЗ спільно зі Світовим банком «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» закуплено 78 генераторів потужністю 16 кВт.
Розподілятимуть генератори між областями відповідно до актуальних потреб кожного регіону.
Також у МОЗ зазначили, що наразі у медзакладах України є 11 тисяч 262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.
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