Медзаклади Полтавщини отрмають генератори для безперебійної роботи на випадок блекаутів

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Медичні заклади Полтавщини отримають генератори для безперебій ної роботи під час можливих блекаутів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України 19 червня.

Окрім Полтавської області, отримають генератори також і медзакади у Вінницькій, Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Сумській, Харківській, Львівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Усього МОЗ спільно зі Світовим банком «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» закуплено 78 генераторів потужністю 16 кВт.

Враховуючи постійні атаки та обстріли росією енергетичної інфраструктури України, забезпечення наших закладів охорони здоров’я генераторами дасть їм змогу працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Адже таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення. Генератори спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу, — розповідають у МОЗ.

Розподілятимуть генератори між областями відповідно до актуальних потреб кожного регіону.

Також у МОЗ зазначили, що наразі у медзакладах України є 11 тисяч 262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.