Центральна частина Кременчука наразі перебуває без світла

Сьогодні, 20 червня, частина центральних вулиць Кременчука опинилася без електропостачання. На відсутність світла скаржилися мешканці вулиць Троїцької, Софіївської та Сумської.
Станом на 8.05 працівники диспетчерської служби не змогли сказати громадянам, у чому причина відсутності електроенергії — графіки погодинного відключення у цей час за вказаними адресами не мали застосовувати.
Проте згодом за сайті компанії з’явилася інформація, що внаслідок аварійного відключення світла частково немає у споживачів за адресами:
Також на сайті «Полтаваобленерго» орієнтовним часом завершення аварійного відключення називають 5.54 21 червня.
Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці та області діють два графіки погодинного відключення світла.
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