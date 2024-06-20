Центральна частина Кременчука наразі перебуває без світла

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 639 Коментарів: 1

За даними «Полтаваобленерго», відключення у містян аварійні

Сьогодні, 20 червня, частина центральних вулиць Кременчука опинилася без електропостачання. На відсутність світла скаржилися мешканці вулиць Троїцької, Софіївської та Сумської.

Станом на 8.05 працівники диспетчерської служби не змогли сказати громадянам, у чому причина відсутності електроенергії — графіки погодинного відключення у цей час за вказаними адресами не мали застосовувати.

Проте згодом за сайті компанії з’явилася інформація, що внаслідок аварійного відключення світла частково немає у споживачів за адресами:

вул. Софіївська;

вул. Сумська;

вул. Троїцька;

вул. Левка Лук’яненка;

вул. Івана Мазепи.

Також на сайті «Полтаваобленерго» орієнтовним часом завершення аварійного відключення називають 5.54 21 червня.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці та області діють два графіки погодинного відключення світла.