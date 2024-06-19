У Полтавській області діятимуть 2 графіки відключень електрики — Полтаваобленерго

20 червня у Полтавській області діятимуть два різних графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на телеграм-каналі підприємства «Полтаваобленерго».
Перелік графіків за часом використання:
Переглянути перелік адрес можна за цим посиланням.
Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що графіки застосовуватимуть протягом всієї доби 20 червня через високий рівень споживання у спеку та робочі дні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.