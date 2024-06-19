У Полтавській області діятимуть 2 графіки відключень електрики — Полтаваобленерго

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20 червня у Полтавській області діятимуть два різних графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на телеграм-каналі підприємства «Полтаваобленерго».

Перелік графіків за часом використання:

Переглянути перелік адрес можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що графіки застосовуватимуть протягом всієї доби 20 червня через високий рівень споживання у спеку та робочі дні.