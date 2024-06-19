«Дякую» — переможний ролик «Відеошколи» розповів, як підтримувати ветеранів

Молодіжний проєкт «Відеошкола», який стартував у травні цього року й був націлений на отримання режисерських, операторських та інших навичок у сфері фільмування, завершився. У вівторок, 18 червня, відбувся фінал цього проєкту й нагородження переможців.
Всього в проєкті взяли участь 24 хлопців та дівчат. Всі вони були поділені на шість команд та працювали над роликами на соціальну тематику. Кожен з учасників взяли участь у створенні двох соціальних відеороликів.
На завершальному етапі юні відеотворці презентували свої напрацювання, а члени журі обрали переможців.
Третє місце зайняв ролик «Ні! знущанню над тваринами!». На другому місті ролик «Жорстка українізація». Першим став ролик «Як підтримувати ветеранів».
Три призові місця отримали цінні подарунки — стабілізатори та мікрофони для зйомки відео, які допоможуть юним відеотворцям у подальших творчих пошуках і вдосконаленні навичок. Міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова привітали учасників та вручили відповідні сертифікати.
Дмитро Ходін, представник від оргкомітету команди-переможців, розповів про «Відеошколу» та роботу над роликом:
Проєкт реалізовано в межах програми «Конкурс створення соціального медіаконтенту «Разом за добро!».
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