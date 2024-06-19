«Дякую» — переможний ролик «Відеошколи» розповів, як підтримувати ветеранів

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 155

Молодіжний проєкт «Відеошкола», який стартував у травні цього року й був націлений на отримання режисерських, операторських та інших навичок у сфері фільмування, завершився. У вівторок, 18 червня, відбувся фінал цього проєкту й нагородження переможців.

Всього в проєкті взяли участь 24 хлопців та дівчат. Всі вони були поділені на шість команд та працювали над роликами на соціальну тематику. Кожен з учасників взяли участь у створенні двох соціальних відеороликів.

На завершальному етапі юні відеотворці презентували свої напрацювання, а члени журі обрали переможців.

Третє місце зайняв ролик «Ні! знущанню над тваринами!». На другому місті ролик «Жорстка українізація». Першим став ролик «Як підтримувати ветеранів».

Три призові місця отримали цінні подарунки — стабілізатори та мікрофони для зйомки відео, які допоможуть юним відеотворцям у подальших творчих пошуках і вдосконаленні навичок. Міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова привітали учасників та вручили відповідні сертифікати.

Дмитро Ходін, представник від оргкомітету команди-переможців, розповів про «Відеошколу» та роботу над роликом:

— Протягом місяця всі учасники відвідували безкоштовні заняття. Було залучено багато професіоналів своєї справи, що виступили спікерами. Під час тренінгів було зроблено акцент на пропрацюванні соціально-важливих тем нашого суспільства та створення відеоконтенту. На написання сценарію, знімання та монтаж було відведено тиждень. Над створенням ідеї та концепції для сюжету працювала вся команда. Ну і відповідно над знімальним процесом теж. Дивіться ролик й не забувайте дякувати ветеранам. Це для них дуже важливо!

Проєкт реалізовано в межах програми «Конкурс створення соціального медіаконтенту «Разом за добро!».