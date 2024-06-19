В «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключень світла 20 червня

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20 червня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на facebook-сторінці компанії «Укренерго».

Графіки застосовуватимуть протягом всього дня. Це пов’язано з високим рівнем споживання через спеку та робочі дні, заявили в компанії. Водночас енергоживлення критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.