Завтра у Кременчуці стартує футбольний турнір Kremin Cup пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

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Завтра, 20 червня, у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Сuр» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 20 до 23 червня.

Учать у змагання візьмуть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.

Група А: «Кремінь» Кременчук. МФК «Металург» Запоріжжя, ФК «Інтер» Дніпро, АТЕК Київ.

Група Б: СК «Київ», ФК «Металіст» Харків, «Ворскла» Полтава та «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

Офіційне відкриття турніру розпочнеться о 14.00. Розклад ігор

20 червня

12.30 Ворскла — Гірник

14.00 Офіційне відкриття

15.00 Металіст — Ворскла

16.10 Кремінь — Інтер

17.20 Металург — АТЕК

18.30 Київ — Гірник

21 червня

9.20 Кремінь — АТЕК

10.20 Інтер — Металург

11.40 Київ — Ворскла

12.50 Гірник — Металіст

17.00 Кремінь — Металург

18.10 АТЕК — Інтер

19.20 Металіст — Київ

Закриття турніру та нагородження переможців 23 червня о 13.00.