Завтра у Кременчуці стартує футбольний турнір Kremin Cup пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Завтра, 20 червня, у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Сuр» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 20 до 23 червня.
Учать у змагання візьмуть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.
Офіційне відкриття турніру розпочнеться о 14.00. Розклад ігор
Закриття турніру та нагородження переможців 23 червня о 13.00.
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