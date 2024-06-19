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Завтра у Кременчуці стартує футбольний турнір Kremin Cup пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 167

Участь у змаганнях беруть 8 команд

Завтра, 20 червня, у Кременчуці стартує турнір з футболу серед юнаків 2010 року народження «Kremin Сuр» присвячений пам’яті загиблого на війні вихованця дитячо-юнацької школи МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Змагання відбудуться на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 20 до 23 червня.

Учать у змагання візьмуть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.

  • Група А: «Кремінь» Кременчук. МФК «Металург» Запоріжжя, ФК «Інтер» Дніпро, АТЕК Київ.
  • Група Б: СК «Київ», ФК «Металіст» Харків, «Ворскла» Полтава та «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

Офіційне відкриття турніру розпочнеться о 14.00. Розклад ігор

20 червня

  • 12.30 Ворскла — Гірник
  • 14.00 Офіційне відкриття
  • 15.00 Металіст — Ворскла
  • 16.10 Кремінь — Інтер
  • 17.20 Металург — АТЕК
  • 18.30 Київ — Гірник

21 червня

  • 9.20 Кремінь — АТЕК
  • 10.20 Інтер — Металург
  • 11.40 Київ — Ворскла
  • 12.50 Гірник — Металіст
  • 17.00 Кремінь — Металург
  • 18.10 АТЕК — Інтер
  • 19.20 Металіст — Київ

Закриття турніру та нагородження переможців 23 червня о 13.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь воїни світла Микола Жидков
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