Мешканцям мікрорайону Молодіжний відключатимуть воду: адреси

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20 червня мешканцям мікрорайону Молодіжний відключать централізоване водопостачання. Це пов’язано з заміною водопровідного вузла в районі вул. Героїв Крут. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Води не буде за такими адресами:

пр-т Лесі Українки буд. 48, 50, 54, 56, 58, 66, 72, 74, 76,78/19;

вул. Героїв Крут буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17;

вул. Героїв України буд. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35.

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.