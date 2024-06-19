Мешканцям мікрорайону Молодіжний відключатимуть воду: адреси

20 червня мешканцям мікрорайону Молодіжний відключать централізоване водопостачання. Це пов’язано з заміною водопровідного вузла в районі вул. Героїв Крут. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».
Води не буде за такими адресами:
Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.
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