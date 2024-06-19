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Мешканцям мікрорайону Молодіжний відключатимуть воду: адреси

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 277

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води

20 червня мешканцям мікрорайону Молодіжний відключать централізоване водопостачання. Це пов’язано з заміною водопровідного вузла в районі вул. Героїв Крут. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал». 

Води не буде за такими адресами:

  • пр-т Лесі Українки буд. 48, 50, 54, 56, 58, 66, 72, 74, 76,78/19;
  • вул. Героїв Крут буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17;
  • вул. Героїв України буд. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35.

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: kyiv.comments.ua
Теги: відключення води
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