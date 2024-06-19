Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 20 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- Просп. Полтавський, 277/2-281
- Вул. Горліса-Горського, 3-10
- С. Мала Кохнівка
З 6.00 до 18.00
- Вул. Гайдамацька, 29-57
- Пров. Диканський, 4-14
- Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- Вул. Костянтина Острозького, 28-54
- Вул. Різдвяна, 1-29
З 8.00 до 17.00
- Вул. Новомиргородська, 2, 6
- Вул. Вадима Кришталя, 1-39
- Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- Вул. Лікаря Бончука, 28-30
- Вул. Шістдесятників, 4А-15
- Вул. Правобережна, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93, 93А
- Вул. Республіканська, 98-138
- Вул. Космічна
- Вул. Експресівська, 47-58
- Пров. Караванний, 1-48А
- Просп. Полтавський, 159-187/2
- Вул. С. Делоне, 4
- Вул. Хортицька, 3-28/56
- Вул. В. Симоненка, 90-112
- Вул. Г-ла Чайки, 1, 29
- Пров. Ємельяненка, 3
- Вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9
- Просп. Полтавський, 142-174
- Вул. В. Кришталя, 24Б-95А
- Просп. Свободи, 43-47
- Вул. Київська, 3А, 3Б
- Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22
- Вул. Скеляста, 31-37
- Вул. Сумська, 83-85
- Вул. Хорольська, 4-44
- Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
- Вул. Ливарна, 7-18
- Пров. Докучаєва, 11
- Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
- Пров. Мирний, 28
- Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
- Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Дербукова, 1-26
- Вул. І. Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Цегельна, 32-36
- Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- Вул. Оксани Петрусенко, 18А
- Вул. Софіївська, 75
- Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- Пров. Арсенальний, 3-16
- Вул. Європейська, 44А-58/20
- Вул. Нагірна, 1/3-30А
- Туп. Петра Григоренка
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Пров. Уласа Самчука, 3-41
- Вул. Чередницька, 22-39
- Туп. Василя Каразіна, 3-8
- Пров. Веселий, 3-32
- Туп. Миколи Сціборського
- Пров. Новогеоргіївський, 14-21
- Пров. Ударний, 2
- Вул. Черниша, 17А
- Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
- Вул. Соні Делоне, 33-40
- Просп. Полтавський, 245-275.
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