Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 20 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 Просп. Полтавський, 277/2-281

Вул. Горліса-Горського, 3-10

С. Мала Кохнівка З 6.00 до 18.00 Вул. Гайдамацька, 29-57

Пров. Диканський, 4-14

Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

Вул. Костянтина Острозького, 28-54

Вул. Різдвяна, 1-29 З 8.00 до 17.00 Вул. Новомиргородська, 2, 6

Вул. Вадима Кришталя, 1-39

Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

Вул. Лікаря Бончука, 28-30

Вул. Шістдесятників, 4А-15

Вул. Правобережна, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93, 93А

Вул. Республіканська, 98-138

Вул. Космічна

Вул. Експресівська, 47-58

Пров. Караванний, 1-48А

Просп. Полтавський, 159-187/2

Вул. С. Делоне, 4

Вул. Хортицька, 3-28/56

Вул. В. Симоненка, 90-112

Вул. Г-ла Чайки, 1, 29

Пров. Ємельяненка, 3

Вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9

Просп. Полтавський, 142-174

Вул. В. Кришталя, 24Б-95А

Просп. Свободи, 43-47

Вул. Київська, 3А, 3Б

Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22

Вул. Скеляста, 31-37

Вул. Сумська, 83-85

Вул. Хорольська, 4-44

Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А

Вул. Ливарна, 7-18

Пров. Докучаєва, 11

Пров. Ливарний, 2, 6А, 8

Пров. Мирний, 28

Пров. Миклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргіївський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

Вул. Соні Делоне, 33-40

Просп. Полтавський, 245-275.

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