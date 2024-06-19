Де у четвер цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 20 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • Просп. Полтавський, 277/2-281
  • Вул. Горліса-Горського, 3-10
  • С. Мала Кохнівка

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Гайдамацька, 29-57
  • Пров. Диканський, 4-14
  • Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • Вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • Вул. Різдвяна, 1-29

З 8.00 до 17.00

  • Вул. Новомиргородська, 2, 6
  • Вул. Вадима Кришталя, 1-39
  • Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
  • Вул. Лікаря Бончука, 28-30
  • Вул. Шістдесятників, 4А-15
  • Вул. Правобережна, 45А-55/1
  • Вул. Республіканська, 93, 93А
  • Вул. Республіканська, 98-138
  • Вул. Космічна
  • Вул. Експресівська, 47-58
  • Пров. Караванний, 1-48А
  • Просп. Полтавський, 159-187/2
  • Вул. С. Делоне, 4
  • Вул. Хортицька, 3-28/56
  • Вул. В. Симоненка, 90-112
  • Вул. Г-ла Чайки, 1, 29
  • Пров. Ємельяненка, 3
  • Вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9
  • Просп. Полтавський, 142-174
  • Вул. В. Кришталя, 24Б-95А
  • Просп. Свободи, 43-47
  • Вул. Київська, 3А, 3Б
  • Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22
  • Вул. Скеляста, 31-37
  • Вул. Сумська, 83-85
  • Вул. Хорольська, 4-44
  • Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
  • Вул. Ливарна, 7-18
  • Пров. Докучаєва, 11
  • Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
  • Пров. Мирний, 28
  • Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
  • Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Дербукова, 1-26
  • Вул. І. Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Цегельна, 32-36
  • Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
  • Вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • Вул. Софіївська, 75
  • Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • Пров. Арсенальний, 3-16
  • Вул. Європейська, 44А-58/20
  • Вул. Нагірна, 1/3-30А
  • Туп. Петра Григоренка
  • Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • Пров. Уласа Самчука, 3-41
  • Вул. Чередницька, 22-39
  • Туп. Василя Каразіна, 3-8
  • Пров. Веселий, 3-32
  • Туп. Миколи Сціборського
  • Пров. Новогеоргіївський, 14-21
  • Пров. Ударний, 2
  • Вул. Черниша, 17А
  • Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
  • Вул. Соні Делоне, 33-40
  • Просп. Полтавський, 245-275.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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