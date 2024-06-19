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У Кременчуцькому ЦНАП понад 2,5 тисячі військовозобов'язаних оновили дані — ЦНАП

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 124

У центрі наголосили, що оновити дані громадянам України потрібно до 17 липня

З 18 травня у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) 2 тисячі 645 військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновили свої дані. Про це повідомили на сайті Кременчуцького ЦНАП 19 червня. 

У центрі наголосили, що оновити дані громадянам України потрібно до 17 липня. 

— Витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів видається на прийомі адміністратором ЦНАП. Записатися в електронну чергу на  оновлення даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна 24/7, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час ексклюзивного інтерв’ю «Кременчуцького Телеграфа» начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков пояснив, хто з військовозобов’язаних може повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у ЦНАПі чи додатку «Резерв+».

ПО ТЕМІ:

Кременчуцький РТЦК та ЦНАП дали відповіді на питання щодо оновлення облікових даних військовозобов’язаних

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Автор: Телеграф
Теги: ЦНАП оновлення даних
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