У Кременчуцькому ЦНАП понад 2,5 тисячі військовозобов'язаних оновили дані — ЦНАП

З 18 травня у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) 2 тисячі 645 військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновили свої дані. Про це повідомили на сайті Кременчуцького ЦНАП 19 червня.
У центрі наголосили, що оновити дані громадянам України потрібно до 17 липня.
Нагадаємо, під час ексклюзивного інтерв’ю «Кременчуцького Телеграфа» начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Мирослав Волков пояснив, хто з військовозобов’язаних може повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у ЦНАПі чи додатку «Резерв+».
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