У Полтаві судитимуть чиновницю за розтрату понад 1,9 млн гривень

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Очільницю одного з департаментів Полтавської міської ради судитимуть за розтрату понад 1,9 млн гривень на закупівлі автономних пунктів обігріву. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 19 червня.

За даними слідчих, у грудні 2022 року жінка від імені департаменту уклала з полтавським товариством два договори на закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами та непридатних для використання в житлових приміщеннях.

Через це Полтавській громаді завдали збитків на понад 1,9 млн гривень.

Жінці інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі обвинувачена відсторонена від посади.

Нагадаємо, станом на початок червня ексбухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету розшукує Інтерпол. Водночас справа щодо колишньої головної бухгалтерки мерії Валентини Костюк знаходить в Автозаводському районному суді на розгляді.