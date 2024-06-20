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Щоб телефон завжди тримав заряд: як обрати Power Bank

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 67

 

Пережити блекаут допоможе надійний Power Bank

Багато людей скаржаться на те, що сучасні телефони швидко розряджаються. Дійсно, якщо ви інтенсивно використовуєте інтернет або граєте в ігри, заряду акумулятора вистачає щонайбільше на один день. Для того, щоб залишатися на зв’язку за будь-яких обставин, треба подумати про купівлю Power Bank

Power Bank — це портативний акумулятор. Підживлювачі відрізняються місткістю батарей, дизайном та іншими характеристиками. Усі вони мають одне призначення — заряджання мобільних пристроїв.

Найголовніший показник у виборі Power Bank — місткість батареї. Вона вимірюється в міліампер-годинах. За цією величиною можна визначити, скільки разів ти зможеш заряджати свої гаджети.

Якщо Power Bank матиме велику ємність батареї, його габарити і вага теж будуть великими.

Тому, перш ніж купувати підживлювач, переконайтеся, чи буде тобі зручно брати великий Power Bank у дорогу чи на роботу. При цьому пристрій з великою ємністю заряджатиме пристрої набагато довше та якісніше.

Якщо розмірковуєте над тим, як обрати хороший Power Bank для далекої дороги або ночі в бомбосховищі, то для цього найкраще підійдуть зовнішні акумулятори великої місткості (1000-2000 мАг) у міцному металевому корпусі.

Струм зарядки, який видає Power Bank — ще одна важлива особливість у пристрої. 

Найчастіше він становить 0,5-2 А. Саме цей показник впливає на швидкість заряджання телефона. У великих Power Bank швидкість заряду краща.

Однак слід пам’ятати, якщо ви заряджатиме від пристрою одразу два телефони, швидкість заряджання буде меншою, попри потужність.

Купуючи Power Bank, звертайте увагу на такі характеристики:

- енергоємність. Чим вона більша, тим більше разів можна зарядити мобільний девайс. Часто виробники пишуть завищену ємність батареї. Тому краще взяти пристрій із трохи більшою, ніж потрібно, ємністю;

- значення струму, що віддається. Чим більший струм віддає Power Bank, тим швидше наповниться батарея телефону.

Найкраще віддати перевагу Power Bank з кількома виходами. Це допоможе не витрачати час на заряд кількох гаджетів, а наповнити їх енергією за один раз.

 

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: повербанк блекаут зарядка телефон без світла
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