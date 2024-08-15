Мешканцям Молодіжного радять запастися водою: у п'ятницю в мікрорайоні ремонтуватимуть водопровід

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 0

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Мешканцям Молодіжного радять запастися водою: у п’ятницю, 16 липня, із 8.00 до 17.00 на кількох вулицях мікрорайону буде відсутнє водопостачання у зв’язку із ремонтними роботами. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на КП «Кременчукводоканал».

Працівники підприємства задля уникнення аварійної ситуації ремонтуватимуть подопровідну мережу в районі вулиці Героїв Крут.

У цей період води не буде за адресами:

пр-т Лесі Українки буд. 48, 50, 54, 56, 58, 66, 72, 74, 76, 78/19;

вул. Героїв України буд. 21, 23, 25, 27, 31, 33.

Мешканців закликають заздалегідь зробити запас води, а також попереджають: після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.