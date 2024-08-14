Деякі телеграм-канали ширять інформацію про «масовані ракетні атаки». В області закликають довіряти офіційним джерелам

Нещодавно деякі телеграм-канали Полтавщини почали ширити дописи про «масовану ракетну атаку» і «область в можливій зоні ризику». Про розсилку таких фейкових повідомлень повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За словами Проніна, такі повідомлення покликані грати на емоціях людей і мають на меті збільшення охоплень та популяризацію інших недостовірних каналів комунікації.
Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки розробили рекомендації для громадян, аби ті могли захистити свої особисті дані та не потрапити на гачок шахраїв.
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