Деякі телеграм-канали ширять інформацію про «масовані ракетні атаки». В області закликають довіряти офіційним джерелам

Вчора, 22:00 Переглядів: 173

Такі повідомлення розсилають для збільшення охоплення каналів

Нещодавно деякі телеграм-канали Полтавщини почали ширити дописи про «масовану ракетну атаку» і «область в можливій зоні ризику». Про розсилку таких фейкових повідомлень повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За словами Проніна, такі повідомлення покликані грати на емоціях людей і мають на меті збільшення охоплень та популяризацію інших недостовірних каналів комунікації.

Не піддавайтеся такому впливу. Подбайте про власну інформаційну гігієну. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, — пише Пронін.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки розробили рекомендації для громадян, аби ті могли захистити свої особисті дані та не потрапити на гачок шахраїв.