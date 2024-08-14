Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 15 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- вул. А. Ізюмова, 23-46;
- вул. В. Симоненка, 1-56;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- вул. І. Сікорського, 1-41;
- вул. Кропивницького, 1-66/2;
- вул. Ракетна;
- вул. Хімічна;
- проїзд А.Ізюмова, 19-25;
- туп. Газопровідний, 1-11;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- пров. Кропивницького;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- вул. Велика набережна, 35-39;
- вул. В'ячеслава Чорновола, 1-83;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15.
З 8.00 до 17.00
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104; 110, 118;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Східна, 16-36;
- пров. Правобережний, 14А.
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