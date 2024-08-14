Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 15 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 вул. А. Ізюмова, 23-46;

вул. В. Симоненка, 1-56;

вул. Газопровідна, 4-30;

вул. І. Сікорського, 1-41;

вул. Кропивницького, 1-66/2;

вул. Ракетна;

вул. Хімічна;

проїзд А.Ізюмова, 19-25;

туп. Газопровідний, 1-11;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Данила Апостола, 1/25-12;

пров. Кропивницького;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

вул. Велика набережна, 35-39;

вул. В'ячеслава Чорновола, 1-83;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

пров. Військовий, 1/12-18;

пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15. З 8.00 до 17.00 просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104; 110, 118;

вул. Сергія Кульчицького, 16-49;

туп. Степовий, 1-9;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Гайдамацька, 46-72, 83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Східна, 16-36;

пров. Правобережний, 14А.

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