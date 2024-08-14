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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 63

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 15 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • вул. А. Ізюмова, 23-46;
  • вул. В. Симоненка, 1-56;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • вул. І. Сікорського, 1-41;
  • вул. Кропивницького, 1-66/2;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Хімічна;
  • проїзд А.Ізюмова, 19-25;
  • туп. Газопровідний, 1-11;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12;
  • пров. Кропивницького;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • вул. Велика набережна, 35-39;
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 1-83;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15.

З 8.00 до 17.00

  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 11, 102, 104; 110, 118;
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
  • туп. Степовий, 1-9;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-48;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Космічна;
  • вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Східна, 16-36;
  • пров. Правобережний, 14А.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла Кременчук адреси планові відключення Полтаваобленерго
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