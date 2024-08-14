Цієї неділі кременчужан навчатимуть користуватися квадрокоптерами (афіша)

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 98

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Цієї неділі, 18 серпня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання на тему «Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування».

Початок о 10.00. Триватиме захід 4 години.

На цьому тренінгу ви дізнаєтеся:

що таке БпЛА;

типи квадрокоптерів;

особливості їх використання;

типи літаків БпЛА;

застосування у бойових умовах;

конструкція квадрокоптера;

як керувати квадрокоптером.

Також на практичній частині заняття усі бажаючі матимуть можливість спробувати себе в ролі операторів квадрокоптерів.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Нагадаємо, у 2022 році «Кременчуцький Телеграф» побував на такому заході під організацією Романа Бутрімова.