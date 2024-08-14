Цієї неділі, 18 серпня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання на тему «Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування».
Початок о 10.00. Триватиме захід 4 години.
На цьому тренінгу ви дізнаєтеся:
Також на практичній частині заняття усі бажаючі матимуть можливість спробувати себе в ролі операторів квадрокоптерів.
Нагадаємо, у 2022 році «Кременчуцький Телеграф» побував на такому заході під організацією Романа Бутрімова.
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