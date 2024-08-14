До Києва повернулися українські бронзові та срібні призери Олімпіади-2024

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

У вівторок, 13 серпня, на київському вокзалі зустріли українських спортсменів - бронзових та срібних призерів Олімпійських ігор, що відбувалися цьогоріч у Парижі. Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Додому з Франції сьогодні повернулися срібні призери: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування на каное), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) та Ірина Коляденко (вільна боротьба)

Також до Києва прибув бронзовий призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

До заходу з нагоди зустрічі команди України приєдналась також й найтитулованіша олімпійська чемпіонка України Ольга Харлан.

Олімпійців за традицією зустрічали їхні рідні, друзі, представники Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України й інші.