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Спорт

До Києва повернулися українські бронзові та срібні призери Олімпіади-2024

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

Олімпійців за традицією зустрічали їхні рідні, друзі, представники Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України й інші

У вівторок, 13 серпня, на київському вокзалі зустріли українських спортсменів - бронзових та срібних призерів Олімпійських ігор, що відбувалися цьогоріч у Парижі. Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Додому з Франції сьогодні повернулися срібні призери: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування на каное), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) та Ірина Коляденко (вільна боротьба)

Також до Києва прибув бронзовий призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

До заходу з нагоди зустрічі команди України приєдналась також й найтитулованіша олімпійська чемпіонка України Ольга Харлан.

Олімпійців за традицією зустрічали їхні рідні, друзі, представники Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України й інші.

Міський голова Горішніх Плавнів, очільник осередку Олімпійського комітету Дмитро Биков розповів, що срібна медалістка Людмила Лузан тренується у міському веслувальному клубі «Гірник» уже майже вісім років.

«Людмила Лузан приїхала до нашого міста майже дівчинкою, 19 років. І вже вона досвідчена королева каное, мені дуже приємно про це казати, тому що на рахунку Людмили вже третя олімпійська медаль, участь у двох Олімпійських іграх, у Токіо і Парижі, ми дуже пишаємося. Взагалі хочу нагадати, що наше місто поповнило скарбницю України на трьох олімпіадах: Ріо-де-Жанейро, Токіо і Париж — чотири медалі ми здобули, і це для нас особливий предмет для гордості», — зазначив він.

Дмитро Биков додає, що в держави ніколи не вистачало коштів на підтримку спорту великих досягнень, тож високі результати спортсменів були б неможливі без спонсорів, без однодумців, які їх підтримують.

«Хочу висловити особливу вдячність Костянтину Жеваго та компанії Ferrexpo, які допомагають протягом багатьох років. З 2012 року — це системна, безперервна допомога веслувальному клубу «Гірник», олімпійському відділенню Національного олімпійського комітету в нашому місті. Також я хочу відзначити, що наше місто — одне з міст, в якому створений осередок Олімпійського комітету. Я його очолюю з 2016 року. Ferrexpo надає великі кошти, завдяки яким спортсмени отримують і винагороди, і фінансування на поїздки, на змагання. А це поїздки й на збори, й на відповідальні старти по всьому світу. Це дуже важливо. Тому що не повинні тренери, не повинні спортсмени думати, де і як заробити. Вони повинні тренуватись і давати результати», — наголосив він.

Як Україна виступила на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Наша команда займає у заліку 22 позицію.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк. 

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. 10 серпня Ірина Коляденко здобула срібну нагороду у боротьбі.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан — у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг. 


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Автор: Тетяна Голунова Фото: Тетяна Голунова
Теги: Олімпійські ігри
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