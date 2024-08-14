Яка середня пенсія в Україні та скільки отримує більшість — ПФУ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 114

Більшість з 10 мільйонів українських пенсіонерів отримує виплати менше ніж 5 тисяч гривень, а понад чверть — менше 3-х тисяч. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії українців становить 5 816,62 грн. Для працюючих пенсіонерів цей показник становить трохи більше — 6 216,20 гривень.

Майже три чверті, а саме 72,9% від загальної кількості пенсіонерів, отримують виплати за віком. Більшості пенсії переказують на банківські рахунки, хоча дехто продовжує користуватися послугами «Укрпошти».

Пенсіонери в України отримують виплати:

пенсії менш ніж 3 000 грн — 26,1%;

від 3 001 до 4 000 грн — 17,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 грн — 18,6%;

від 5 001 до 10 000 грн — 25,5%;

понад 10 000 грн — 12,5% осіб.

Попри вихід на пенсію, працювати продовжують приблизно 2,7 мільйона пенсіонерів. Зазначимо, що за кожен місяць переробітку нараховується надбавка до пенсії в розмірі 0,5%, а після п’яти років — 0,75%.

В Україні є багаті пенсіонери — хто вони та які виплати отримують від держави

Нагадаємо, середній розмір пенсій суддів в Україні станом на 1 липня збільшився до 105,6 тисячі гривень на місяць.