Яка середня пенсія в Україні та скільки отримує більшість — ПФУ

Більшість з 10 мільйонів українських пенсіонерів отримує виплати менше ніж 5 тисяч гривень, а понад чверть — менше 3-х тисяч. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії українців становить 5 816,62 грн. Для працюючих пенсіонерів цей показник становить трохи більше — 6 216,20 гривень.
Майже три чверті, а саме 72,9% від загальної кількості пенсіонерів, отримують виплати за віком. Більшості пенсії переказують на банківські рахунки, хоча дехто продовжує користуватися послугами «Укрпошти».
Пенсіонери в України отримують виплати:
Попри вихід на пенсію, працювати продовжують приблизно 2,7 мільйона пенсіонерів. Зазначимо, що за кожен місяць переробітку нараховується надбавка до пенсії в розмірі 0,5%, а після п’яти років — 0,75%.
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Нагадаємо, середній розмір пенсій суддів в Україні станом на 1 липня збільшився до 105,6 тисячі гривень на місяць.
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