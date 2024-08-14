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Як кременчужанам захистити свої персональні дані від кіберзлочинців

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 99

Чергова серія проєкту «Кібербезпека.UA»

Фахівці з кібербезпеки надали рекомендації для захисту особистих даних та зниження ризику потрапляння на гачок шахраїв.

Ось ключові поради:

  1. Використовуйте складні паролі: вони повинні містити не менше десяти символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу використовуйте різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати їх безпечно та зручно.

  2. Активація двофакторної автентифікації: використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість підключених пристроїв і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі.

  3. Обережно з посиланнями: не переходьте за сумнівними посиланнями. Перевіряйте наявність значка замка в адресному рядку браузера для безпечного з’єднання.

  4. Уникайте публічних Wi-Fi мереж: вмикайте Wi-Fi та Bluetooth лише тоді, коли ними користуєтесь. Блокуйте свої ґаджети, коли відходите від них.

  5. Здійснюйте фінансові операції з власних ґаджетів і регулярно робіть резервне копіювання даних.

  6. Користуйтеся лише ліцензійним ПЗ та своєчасно оновлюйте його. Уникайте російських програм.

  7. Уважно читайте умови обробки персональних даних перед встановленням додатків і завантажуйте їх лише з офіційних магазинів.

  8. Будьте обережні з тим, що публікуєте в інтернеті. Це захистить вас від можливих зловмисних дій шахраїв.

Дотримання цих правил допоможе вам захистити себе від кіберзлочинців. Детальніше про ці та інші поради — у проєкті «Кібербезпека.UA».

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині за останні два роки кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кіберполіція
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