Як кременчужанам захистити свої персональні дані від кіберзлочинців

Фахівці з кібербезпеки надали рекомендації для захисту особистих даних та зниження ризику потрапляння на гачок шахраїв.

Використовуйте складні паролі: вони повинні містити не менше десяти символів, включаючи великі та малі літери, цифри та спецсимволи. Для кожного ресурсу використовуйте різні паролі. Менеджери паролів допоможуть зберігати їх безпечно та зручно.

Активація двофакторної автентифікації: використовуйте телефон, альтернативну пошту або сервіси, що генерують одноразові паролі. Перевіряйте кількість підключених пристроїв і змінюйте паролі, якщо виявите невідомі.

Обережно з посиланнями: не переходьте за сумнівними посиланнями. Перевіряйте наявність значка замка в адресному рядку браузера для безпечного з’єднання.

Уникайте публічних Wi-Fi мереж: вмикайте Wi-Fi та Bluetooth лише тоді, коли ними користуєтесь. Блокуйте свої ґаджети, коли відходите від них.

Здійснюйте фінансові операції з власних ґаджетів і регулярно робіть резервне копіювання даних.

Користуйтеся лише ліцензійним ПЗ та своєчасно оновлюйте його. Уникайте російських програм.

Уважно читайте умови обробки персональних даних перед встановленням додатків і завантажуйте їх лише з офіційних магазинів.