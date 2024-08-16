Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Повернути чистоту дзеркалу допоможе звичайний чай

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 2

 Якщо для досягнення чистоти не можна використовувати хімічні мийні засоби, треба користуватися натуральними продуктами

Зробіть міцну чайну заварку і додайте трохи солі (на склянку чаю — чайна ложка). Вмочіть у розчин капронову тканину та обробіть поверхню.

Якщо на дзеркалі є сліди мух, розріжте навпіл цибулину і протріть скло, а за 5-10 хвилин — чистою тканиною. Так само можна почистити розрізаною картоплиною.

Якщо дзеркало потьмяніло, змішайте нашатирний спирт навпіл із водою та протріть.

Тьмяне дзеркало обробіть розчином 3 столових ложок оцту в 1 л води й протріть чистою ганчіркою.

У розчин, яким митимете дзеркало, додайте трохи синьки. Воно заблищить, як кришталь.

Дзеркала люблять спирт. Додайте у воду, якою протиратимете поверхню, трохи горілки (1:10). Обробіть поверхню, а за потреби потім протріть чистою ганчіркою.

Дуже брудні місця можна натерти розчином крейди, а після просушування ретельно зняти її. Або обробити сумішшю у рівній кількості крейди та нашатирю.

В 1 л води додайте столову ложку крохмалю. Протріть дзеркало, і побачите, як воно засяє.

Старий перевірений засіб для чищення дзеркал — газети. Візьміть кілька аркушів, зімніть і протріть скло.

Затверділий бруд обережно знімають із поверхні гострим лезом чи ножем. А мило, соду та інші абразиви для миття дзеркал краще не використовувати.

Розташовуйте дзеркала так, щоб на них не падало сонячне проміння.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: чистота дзеркало прибирання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх