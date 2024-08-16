Повернути чистоту дзеркалу допоможе звичайний чай

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 2

Якщо для досягнення чистоти не можна використовувати хімічні мийні засоби, треба користуватися натуральними продуктами

Зробіть міцну чайну заварку і додайте трохи солі (на склянку чаю — чайна ложка). Вмочіть у розчин капронову тканину та обробіть поверхню.

Якщо на дзеркалі є сліди мух, розріжте навпіл цибулину і протріть скло, а за 5-10 хвилин — чистою тканиною. Так само можна почистити розрізаною картоплиною.

Якщо дзеркало потьмяніло, змішайте нашатирний спирт навпіл із водою та протріть.

Тьмяне дзеркало обробіть розчином 3 столових ложок оцту в 1 л води й протріть чистою ганчіркою.

У розчин, яким митимете дзеркало, додайте трохи синьки. Воно заблищить, як кришталь.

Дзеркала люблять спирт. Додайте у воду, якою протиратимете поверхню, трохи горілки (1:10). Обробіть поверхню, а за потреби потім протріть чистою ганчіркою.

Дуже брудні місця можна натерти розчином крейди, а після просушування ретельно зняти її. Або обробити сумішшю у рівній кількості крейди та нашатирю.

В 1 л води додайте столову ложку крохмалю. Протріть дзеркало, і побачите, як воно засяє.

Старий перевірений засіб для чищення дзеркал — газети. Візьміть кілька аркушів, зімніть і протріть скло.

Затверділий бруд обережно знімають із поверхні гострим лезом чи ножем. А мило, соду та інші абразиви для миття дзеркал краще не використовувати.

Розташовуйте дзеркала так, щоб на них не падало сонячне проміння.