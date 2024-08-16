Митрополіт Епіфаній закликає відновити діалог про єдність православної церкви в Україні

Через позицію патріархату Москви частина православних ще не почула заклику єдності та не виконала цей обов'язок бути єдиними, але серед тих українських православних, хто ще не перебуває в сім'ї ПЦУ, зростає число охочих досягти цієї єдності
Настоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній закликає настоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія відновити діалог про єдність православної церкви в Україні.
Він зазначив, що протягом тривалого часу з різних причин як церковного походження, так і більшою мірою зовнішнього Православна церква в Україні зазнавала поділів, але Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 року ухвалив усі рішення, задля яких його було скликано, та створив тверде канонічне підґрунтя для того, щоб єдина Православна церква України, як Помісна, отримала Томос про автокефалію.
За словами Епіфанія, канонічним правом і порядком, а також Томосом визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина Помісна православна церква.
У зв’язку з цим, ПЦУ знову звернулася до Онуфрія, єпископів і священників із закликом без жодних попередніх умов почати діалог про єдність.
Таким чином митрополит Епіфаній закликає УПЦ (МП) погодитися розпочати діалог з УПЦ без попередніх умов.
Нагадаємо, завтра, 16 серпня, в Україні святкують Горіховий Спас.
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