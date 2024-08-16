Що робити, якщо пенсійне посвідчення не відображається в «Дії» — пояснення ПФУ

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 143

У більшості українських пенсіонерів пенсійні посвідчення відображаються на порталі «Дія»

Що робити, якщо пенсійне посвідчення не видно у «Дії». Порядок дій пояснили у Пенсійному фонді України.

Тим, кому призначається пенсія, видають пенсійні посвідчення. У Пенсійному фонді зазначають, що засобами державного вебпорталу електронних послуг за допомогою мобільного додатка «Дія» може формуватися відображення в електронній формі інформації, що міститься в пенсійному посвідченні.

На сьогодні в «Дії» є пенсійні посвідчення, видані з 2014 року.

— Щоб ваше пенсійне посвідчення відображалося засобами порталу «Дія», необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву про заміну пенсійного посвідчення, — зазначають у ПФУ.

Подати заяву щодо оформлення чи заміни пенсійного посвідчення можна:

особисто у будь-якому відділі обслуговування громадян (сервісному центрі) Пенсійного фонду України:

дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Після виготовлення пенсійного посвідчення, його електронне відображення генерується в мобільному застосунку «Дія». Воно має таку саму юридичну силу, як і традиційне.

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Для оформлення нового посвідчення необхідно пред’явити:

заяву на виготовлення пенсійного посвідчення;

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

кольорове фото розміром 3×2,5 см.

Щоб подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення через портал електронних послуг, потрібно знайти розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати там опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

Щоб подати таку заяву через мобільний застосунок «Пенсійний фонд», треба обрати вкладку «До ПФУ», розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

При подачі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси ПФУ треба підготувати сканкопії:

паспорта;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

власного підпису (чорнилами чорного кольору).

Нове пенсійне посвідчення людина зможе отримати у тому сервісному центрі Фонду, який зазначить у заяві.