Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Андрія Трубієнка

Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції розшукує місце перебування безвісти зниклого Андрія Трубієнко, який 7 серпня поїхав на роботу в село Рокитне та не повідомляє рідним про місце свого перебування. Сьогодні матір чоловіка звернулися за допомогою до поліції в його пошуку.
Про це повідомляє пресофіцер Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Прикмети чоловіка: 15.12.1999 року народження, зріст 174 см., середньої статури, волосся коротке, має татуювання на руках. Був одягнений у джинсові шорти та сіру футболку.
— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити за телефонами
+380 96 6905350, 102 або іншим зручним для вас способом, - закликають в поліції.
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