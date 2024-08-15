Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Андрія Трубієнка

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 293

Чоловік ще тиждень тому - 7 серпня поїхав на роботу та не повернувся додому

Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції розшукує місце перебування безвісти зниклого Андрія Трубієнко, який 7 серпня поїхав на роботу в село Рокитне та не повідомляє рідним про місце свого перебування. Сьогодні матір чоловіка звернулися за допомогою до поліції в його пошуку.

Про це повідомляє пресофіцер Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Прикмети чоловіка: 15.12.1999 року народження, зріст 174 см., середньої статури, волосся коротке, має татуювання на руках. Був одягнений у джинсові шорти та сіру футболку.