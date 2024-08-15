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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Андрія Трубієнка

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 293

 

Чоловік ще тиждень тому - 7 серпня поїхав на роботу та не повернувся додому

Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції розшукує місце перебування безвісти зниклого Андрія Трубієнко, який 7 серпня поїхав на роботу в село Рокитне та не повідомляє рідним про місце свого перебування. Сьогодні матір чоловіка звернулися за допомогою до поліції в його пошуку.

Про це повідомляє пресофіцер Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Прикмети чоловіка: 15.12.1999  року народження, зріст 174 см., середньої статури, волосся коротке, має татуювання на руках. Був одягнений у джинсові шорти та сіру футболку.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо  повідомити за телефонами

+380 96 6905350, 102 або іншим зручним для вас способом, - закликають в поліції.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: розшук зниклий безвісти зниклий поліція Кременчук
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