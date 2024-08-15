Сьогоднішні тарифи на ритуальні послуги є збитковими для СКРП — проєкт рішення

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

У документі написали, що у порівнянні з розрахунками економічно-обґрунтованих тарифів на 2024 рік підприємство недоотримало за пів року понад 900 тисяч гривень

На сьогодні тарифи за ритуальні послуги, що входять до необхідного мінімального переліку комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», є збитковими. Тому у Кременчуці планують виділити додатково понад 1,3 млн грн на відшкодування збитків. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили 14 серпня.

У документі написали, що у порівнянні з розрахунками економічно-обґрунтованих тарифів на 2024 рік підприємство недоотримало за пів року понад 900 тисяч гривень. Рівень відшкодування витрат підприємства за тарифами на послуги становить в середньому 55,6%.

СКРП очікує таку ж суму збитків і в другому півріччі 2024 року. Таким чином, за період з квітня по грудень 2024 року сума орієнтовних збитків складатиме понад 1,3 млн грн (2 квартал — 436 тис. 977 грн, 2 півріччя 2024 року — 923 тис. 593 грн).

Гроші підуть на оплату праці робітникам підприємства. Додаткове фінансування надасть можливість розраховуватися за зобов’язаннями власними грошима СКРП — це дозволить уникнути заборгованості перед постачальниками та підрядниками, йдеться у документі.

Проєкт мають розглянути депутати на сесії міської ради. Відомо, що у липні влада виділяла гроші на погашення збитків для СКРП за перший квартал.

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