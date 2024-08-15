Завтра відключень електроенергії в Україні не планується – «Укренерго»

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За можливості, не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18.00 до 24.00

Завтра, 16 серпня, відключень електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

— При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково, — зазначають в «Укренерго».

В «Укренерго» закликають не вмикати одночасно потужні електроприлади з 18.00 до 24.00.

Нагадаємо, АТ «Полтаваобленерго» повідомило, що графік погодинного відключення електроенергії завтра застосовуватися не буде.