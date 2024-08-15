З початку року місцеві бюджети Полтавщини поповнилися на 11,5 млрд грн, що перевищує планові показники

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Виконання бюджету Полтавщини за 7 місяців 2024 року перевищує планові та минулорічні показники. З початку року місцеві бюджети поповнилися на 11,5 млрд грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 10,8 млрд грн. Зокрема до обласного — 1,9 млрд грн.

Основним джерелом доходів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). У загальному фонді він становить 58%. За січень-липень фактичні надходження ПДФО до місцевих бюджетів — 6,3 млрд грн, а до обласного — 1,2 млрд грн. Обидва показники на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року, якщо не враховувати військовий ПДФО.

— Вагомим надходженням є і податок на прибуток підприємств. За 7 місяців до обласного бюджету надійшло 331 млн грн. Це на 151 млн грн більше, ніж торік. Продовжуємо забезпечувати стабільність виконання бюджету Полтавщини, — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, з обласного бюджету Полтавської області у серпні на соціальну допомогу виділять понад 179,7 мільйона гривень.