З початку року місцеві бюджети Полтавщини поповнилися на 11,5 млрд грн, що перевищує планові показники

Виконання бюджету Полтавщини за 7 місяців 2024 року перевищує планові та минулорічні показники. З початку року місцеві бюджети поповнилися на 11,5 млрд грн.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 10,8 млрд грн. Зокрема до обласного — 1,9 млрд грн.
Основним джерелом доходів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). У загальному фонді він становить 58%. За січень-липень фактичні надходження ПДФО до місцевих бюджетів — 6,3 млрд грн, а до обласного — 1,2 млрд грн. Обидва показники на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року, якщо не враховувати військовий ПДФО.
Нагадаємо, з обласного бюджету Полтавської області у серпні на соціальну допомогу виділять понад 179,7 мільйона гривень.
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