Соціальна допомога у серпні: кому та скільки виділять на допомогу з обласного бюджету Полтавщини

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 65

Цього місяця соціальну допомогу отримають майже 77 тисяч мешканців області

З обласного бюджету Полтавської області у серпні на соціальну допомогу виділять понад 179,7 мільйона гривень.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, допомогу у серпні отримають 76,9 тисячі людей за різними категоріями:

20,1 тис. громадян — при народженні дитини;

18,8 тис. людей з інвалідністю з дитинства;

9 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

6,6 тис. людей з інвалідністю і ті, хто не має права на пенсію;

6,7 тис. мешканців — на догляд;

5,9 тис. малозабезпечених сімей;

4,7 тис. людей — на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях.

— Зарахування коштів через банки вже провели для 88% одержувачів. Через «Укрпошту» виплати здійснюватимуть до 25 серпня. Вчасне нарахування допомоги — на постійному контролі. Дбаємо про тих, хто потребує соціальної підтримки, — написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, у липні сума на соціальну допомогу мешканцям області була трохи меншою — тоді виділили близько 173 млн грн.