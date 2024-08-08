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Соціальна допомога у серпні: кому та скільки виділять на допомогу з обласного бюджету Полтавщини

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 65

 

Цього місяця соціальну допомогу отримають майже 77 тисяч мешканців області

З обласного бюджету Полтавської області у серпні на соціальну допомогу виділять понад 179,7 мільйона гривень.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, допомогу у серпні отримають 76,9 тисячі людей за різними категоріями:

  • 20,1 тис. громадян — при народженні дитини;
  • 18,8 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
  • 9 тис. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
  • 6,6 тис. людей з інвалідністю і ті, хто не має права на пенсію;
  • 6,7 тис. мешканців — на догляд;
  • 5,9 тис. малозабезпечених сімей;
  • 4,7 тис. людей — на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях.
— Зарахування коштів через банки вже провели для 88% одержувачів. Через «Укрпошту» виплати здійснюватимуть до 25 серпня. Вчасне нарахування допомоги — на постійному контролі. Дбаємо про тих, хто потребує соціальної підтримки, — написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, у липні сума на соціальну допомогу мешканцям області була трохи меншою — тоді виділили близько 173 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Соціальна допомога обласний бюджет гроші
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