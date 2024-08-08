В Україні презентували застосунок «Армія+»: як він допомагатиме військовим

За словаим розробників, застосунок покликаний спростити життя військовослужбовців та прибере зайву бюрократію
Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський презентував мобільний застосунок для військових «Армія+».
За словами президента, стартуватиме застосунок із базових функцій, але поступово розробники будуть його наповнювати та вдосконалювати.
За словами міністра цифрової цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.
Федоров додає:
Завантажити застосунок уже можна в App Store та Google Play.
Нагадаємо, про розробку мобільного застосунку «Армія+» оголосили ще у лютому цього року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.
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