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В Україні презентували застосунок «Армія+»: як він допомагатиме військовим

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 100

 

За словаим розробників, застосунок покликаний спростити життя військовослужбовців та прибере зайву бюрократію

Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський презентував мобільний застосунок для військових «Армія+».

За словами президента, стартуватиме застосунок із базових функцій, але поступово розробники будуть його наповнювати та вдосконалювати.

Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Починаємо з рапортів — спочатку електронні рапорти, — а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами, — заявив Зеленський.

 

За словами міністра цифрової цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

А ще в застосунку будуть опитування — так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання. 


Федоров додає:

У нас немає іншого шляху, ніж убивати бюрократію та будувати найзручнішу цифрову державу для студента, пенсіонера, підприємця, військового, ветерана, волонтера. Для кожного українця.

 

Завантажити застосунок уже можна в App Store та Google Play.

Нагадаємо, про розробку мобільного застосунку «Армія+» оголосили ще у лютому цього року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: застосунок Армія+
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