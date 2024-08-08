В Україні презентували застосунок «Армія+»: як він допомагатиме військовим

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 100

За словаим розробників, застосунок покликаний спростити життя військовослужбовців та прибере зайву бюрократію

Сьогодні, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський презентував мобільний застосунок для військових «Армія+».

За словами президента, стартуватиме застосунок із базових функцій, але поступово розробники будуть його наповнювати та вдосконалювати.

Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Починаємо з рапортів — спочатку електронні рапорти, — а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами, — заявив Зеленський.

За словами міністра цифрової цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

А ще в застосунку будуть опитування — так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання.



