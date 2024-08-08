Чому під час війни досвідчених воїнів, які хочуть служити, звільняють із ЗСУ — розповідь ветерана з Кременчука

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 599

Найдосвідченіший доброволець Кременчуцького ДФТГ № 3 говорить, що армія втрачає можливості використати бойовий досвід звільнених військових та вважає, що так не повинно бути

Нещодавно трьох інструкторів Кременчуцького добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ № 3) нагородили грамотами командира бойової бригади ЗСУ за те, що вони поблизу лінії фронту проводили допідготовку бійців, які прибули на поповнення бригади з навчальних центрів. Така додаткова підготовка новобранців виявилася дуже корисною — Кременчуцьке ДФТГ планує й надалі надавати допомогу іншим бригадам ЗСУ.

Командир Кременчуцького ДФТГ № 3 підполковник у відставці Андрій Чуйко вважає, що це взагалі «унікальний факт, коли інструктора ДФТГ були на фронті й готували військовослужбовців одної з бойових бригад».

Інструктори Кременчуцького ДФТГ прямо на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

Зазначимо, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, не отримують грошового забезпечення, а мають статус саме «добровольця». Вони підписують контракт «добровольця», приймають присягу «добровольця» та мають посвідчення «добровольця». А ДФТГ не входить до складу ЗСУ, хоча підпорядковується військовому командуванню та виконує завдання територіальної оборони.

— Раніше ви навчали тільки місцеве населення, а зараз ви вже виросли так, що їдете прямо у військові частини й там навчаєте новобранців. Коли новобранці після навчальних центрів приходять у військову частину і ви їх там навчаєте, передаєте їм свій досвід, а він у вас величезний, вони стають більш мотивованими та підготовленими, — зауважив під час нагородження інструкторів представник 145 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ майор Тарас Пастущин.

Чи можуть цивільні навчати військових?

Для декого ситуація може здатися трохи дивною. Як можуть військових навчати цивільні люди, якими по суті є добровольці ДФТГ?

Втім, інструктори Кременчуцького добровольчого формування мають чималий досвід, зокрема й бойовий, а цивільними вони стали не за власним бажанням.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів найдосвідченіший із трьох інструкторів, які брали участь у цій місії, заступник командира ДФТГ з бойової підготовки капітан резерву … (попросив не називати його ім’я).

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Він пройшов АТО/ООС та два роки воював вже під час повномасштабної війни. Його звільнили з військової служби через досягнення граничного віку. Саме з цієї причини з армії по досягненню 60 років були звільнені й два інших інструктори ДФТГ, які виїжджали на фронт проводити допідготовку поповнення бойової бригади. Це начальник відділення бойової підготовки ДФТГ № 3 старший лейтенант у відставці Юрій Митяй та інструктор відділення бойової підготовки старший сержант у відставці Олег Осадчий. Обидва з початку повномасштабної війни служили у 145 окремому батальйоні територіальної оборони ЗСУ, а після звільнення з військової служби вирішили не залишатися осторонь, а приєдналися до Кременчуцького ДФТГ № 3.

До речі, Олег Осадчий свого часу проходив стажування у 3-му окремому полку спеціального призначення.

Чому їх звільнили з армії

Згідно з статтею 22 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» встановлено граничний вік перебування на військовій службі.

У мирний час він залежить від звання — від 45 до 60 років. А під час особливого періоду, зокрема і воєнного стану, граничний вік перебування на військовій службі встановлено для рядового, сержантського, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років, а для вищого офіцерського складу (генерали) — до 65 років.

Згідно з цим же законом військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді та визнані ВЛК придатними за станом здоров’я, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік. Законом передбачено, що на строк «до 5 років», але на практиці такий дозвіл дають на рік з можливим повторним його продовженням ще на рік.

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Під час розгляду питання щодо залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік ураховується насамперед потреба ЗСУ, а також рівень професійної підготовки та бойовий досвід.

Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік приймається:

для офіцерського складу — Міністром оборони України;

для рядового, сержантського та старшинського складу — посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби.

Так робити не можна

На практиці майже усіх військовослужбовців, які досягли 60-річного віку, звільняють з армії за невеликим виключенням. Навіть тих, хто має бойовий досвід, може продовжувати службу за станом здоров’я та хоче залишитися в армії.

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Заступник командира Кременчуцького ДФТГ з бойової підготовки вважає, що під час війни так робити не можна, й досвід таких людей, потрібно в ЗСУ використовувати на повну. На жаль, ветеран не захотів, щоб ми назвали його ім’я та прізвище. Але він має військове звання «капітан», а називає себе «окопним капітаном», бо розпочинав свою службу солдатом.

— Я маю як досвід участі у бойових діях, так і досвід інструктора та викладача. З 2015 року воюю. Пройшов шлях від рядового до капітана. Інколи мене питають — ви «піджак» чи пройшли курси? Я кажу, що «окопний» — офіцер, що вийшов із окопів. Прийшов АТО та два роки повномасштабної війни з першого дня. Так що поділитися є чим, — розповів він.

Офіцер розповів, що йому вдалося залишитися на військовій службі аж до 64 років, проте для армії це скоріше виключення, аніж правило. І таке було можливо лише на початку повномасштабного вторгнення.

— Це дуже неправильна позиція держави та Міноборони, що таких людей як я, з великим досвідом бойових дій, звільняють. Їх потрібно використовувати. Ті, хто має бажання, повинні служити. Я маю таке бажання. Звісно, я не можу бути штурмовиком, або якимось сапером. Але в мене дуже великий досвід бойових дій і я можу його передавати. Наприклад, служити на посаді заступника командира батальйону по бойовій підготовці, або десь у навчальному центрі. Чому це не використовується — не знаю. Вважаю, що потрібно щось з цим робити, тому що дуже багато таких людей, як я. Це не ефективно просто так звільняти людей з бойовим досвідом при досягненні ними 60 років. А наразі усіх військових при досягненні 60 років звільняють. Мені вдалося, ще два роки відвоювати — у перші дні війни ніхто не дивився скільки тобі років. Тоді було не до того, — розповів капітан.

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Чому кременчужани навчали новобранців

Найдосвідченіший інструктор Кременчуцького ДФТГ розповів, чому вони навчали новобранців на фронті.

— Нас відправили у бойову бригаду для надання допомоги у підготовці особового складу до бойових дій… Готували штурмовиків до важких боїв. Проводили з ними вогневу підготовку, відпрацьовували дії піхоти малими групами в бою, штурм будівлі та деякі інші завдання. Проводили допідготовку після навчального центру. Там вони пройшли базову загальновійськову підготовку. І, щоб «довернути», довести їх до повної готовності для веденню бою, дати їм досвід, набутий у боях, проводили з ними цю додаткову підготовку, — розповів капітан резерву.

Він також відповів на питання щодо настрою у новоприбулих військовослужбовців до та після навчання кременчуцькими інструкторами.

— У тих, кого я особисто готував, настрій бадьорий. Хлопці рвуться у бій. Звісно, що не всі 100%. Є там якийсь певний, дуже малий відсоток людей, які не зовсім готові… Але після проведення допідготовки бійці стають більш впевнені у своїх силах та у своїй зброї. І відсоток людей, які готові до бою, збільшується у рази, — зазначив заступник командира Кременчуцького ДФТГ № 3 з бойової підготовки.

Понад 100 колишніх добровольців Кременчуцького ДФТГ воюють на фронті

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ. Колишні кременчуцькі добровольці є також у складі бригад територіальної оборони та бригади спецпризначення НГУ «Азов».

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Про це розповів командир Кременчуцького ДФТГ № 3 Андрій Чуйко. Він нагадав, що один із його побратимів, на жаль, загинув у червні 2023 року на передовій. Вадим Китаєв воював у складі бригади «Азов» і загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

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У Кременчуцькому ДФТГ № 3 така ж сама військова дисципліна, як і в армії. За словами Андрія Чуйка, добровольці двічі на тиждень займаються бойовою підготовкою та щомісяця виїжджають на стрільби зі штатної зброї. Рівень їх військового вишколу досить високий. Проте, більшість добровольців не може потрапили на військову службу з різних причин — переважно через вік та стан здоров’я.

Андрій Чуйко додав, що серед добровольців ДФТГ № 3 багато тих, хто отримав бойовий досвід під час повномасштабної війни, проведення АТО/ООС, участі у війні в Афганістані. У складі добровольчого формування переважно люди середнього та старшого віку. Найстаршому нещодавно виповнилося 69 років. Серед добровольців є 5 жінок.

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Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

«Кременчуцький Телеграф» висловлює слова подяки бійцям єдиного у нашому районі Кременчуцького ДФТГ № 3, які на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони району.