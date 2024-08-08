Веслувальниця із Кременчуччини Людмила Лузан — у півфіналі Олімпійських ігор

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 2

Змагання у півфіналі заплановане на суботу, 10 серпня

Веслувальниця із Горішніх Плавнів Людмила Лузан потрапила до півфіналу Олімпіади-2024 у змаганнях з веслування на каное-одиночках. Про це інформують у пресслужбі Комітету молоді та спорту Верховної Ради України.

Спортсменка із Кременчуччини фінішувала на своїй дистанції із результатом у 47,42 секунди та вийшла зі змагань із перемогою.

Півфінальні змагання відбудуться у суботу, 10 серпня.

Нагадаємо, Людмила Лузан також опинилася у півфіналі змагань і в каное-двійках. Відбудеться він у п'ятницю, 9 серпня.

Також учора, 7 серпня, полтавський боксер Олександр Хижняк здобув перемогу у фіналі та став чемпіоном на Олімпіаді-2024.