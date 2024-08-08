Полтавський боксер Олександр Хижняк став чемпіоном на Олімпіаді-2024

Спортсмен родом з Полтави Олександр Хижняк здобув «золото» у боксі (вага до 80 кг) на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У фіналі полтавець здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.
Відомо, що для Хижняка це перша перемога на Олімпіаді.
Нагадаємо, у півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер з Полтави, віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2.
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