Полтавський боксер Олександр Хижняк став чемпіоном на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 00:36 Переглядів: 97

Для Хижняка це перша перемога на Олімпіаді

Спортсмен родом з Полтави Олександр Хижняк здобув «золото» у боксі (вага до 80 кг) на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У фіналі полтавець здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.

Відомо, що для Хижняка це перша перемога на Олімпіаді.

Нагадаємо, у півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер з Полтави, віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2.