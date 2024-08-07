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Надзвичайні новини, Полтавщина

Протягом доби шахраї ошукали на Полтавщині трьох людей на 200 тисяч гривень

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 165

 

Поліція проводить розслідування та дає поради, як не стати жертвами шахраїв

Упродовж доби до поліції Полтавщини звернулися троє жителів обласного центру, які повідомили, що шахраї, під різними приводами, заволоділи їхніми коштами. Загальна сума, яку втратили громадяни - 200 тисяч гривень. За всіма фактами розпочаті досудові розслідування.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

В одному із випадків 64-річний полтавець хотів придбати в інтернеті трактор. Він перерахував на банківську картку невідомого «продавця» 55 тисяч гривень, але товар так і не отримав.      

Ще однією жертвою шахраїв стала 21-річна полтавка, яка втратила 20 тисяч гривень після спілкування із псевдопрацівником банківської установи. Під приводом запобігання шахрайським діям з банківською картою «клієнтки», зловмисник отримав необхідну конфіденційну інформацію та заволодів коштами потерпілої. 

За схожою схемою зловмисники виманили 125 тисяч гривень і у 66-річного мешканця Полтави.

У повідомленні зазначається, що за всіма фактами працівники поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Головне управління Національної поліції в Полтавській області опублікувало поради, як не стати жертвами шахраїв:

  • якщо вам телефонують та представляються працівниками банку і повідомляють про проблеми з рахунком, необхідність оформити новий, про стороннє втручання у ваш особистий кабінет - одразу кладіть слухавку та особисто зверніться до банківської установи за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки;
  • не розголошуйте НІКОМУ дані своїх банківських карток: пін-коду, СVV-коду, строку дії карти, паролі з смс-повідомлень та будь-яку іншу конфіденційну інформацію;
  • якщо вам надходять повідомлення у месенджерах чи соціальних мережах від друзів, чи рідних із проханням терміново перерахувати їм кошти (на лікування, в борг і таке інше) – за жодних обставин не перераховуйте кошти та не переходьте за іншими сумнівними посиланнями, які вам пропонують зловмисники. Спробуйте якнайшвидше особисто зв’язатися з тим родичем чи знайомим, хто нібито потребує негайної грошової допомоги, щоб підтвердити чи спростувати надіслану інформацію;
  • під час купівлі товарів на сайтах оголошень намагайтеся зустрічатися з продавцем особисто або користуватися послугою післяплати;
  • ніколи не приймайте пропозицій про роботу, де пропонують швидкий заробіток, вносити передоплату за працевлаштування або робити ставки на віртуальні гроші. Не довіряйте обіцянкам про гарантовані виграші – це обман;
  • якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу ж звертайтеся до поліції та надайте фахівцям якомога більше інформації про злочин (скрін сторінки шахраїв, дані про переказ коштів і таке інше).

- Будьте максимально уважні та бережіть свої заощадження! - радять правоохоронці.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини шахраї шахрайство поради
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