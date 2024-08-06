Веслувальниця з Горішніх Плавнів пройшла у півфінал Олімпійських ігор-2024

Спортсменка з Горішніх Плавнів Людмила Лузан потрапила у півфінал Олімпіади-2024 у каное-двійці. Спортсменка змагалась разом з українкою Анастасією Рибачок. Про це повідомили у Суспільне.Спорт 6 серпня.
Півфінал за участі Лузан та Рибачок відбудеться у п’ятницю, 9 серпня.
Нагадаємо, кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач потрапив у плейоф Олімпіади-2024 у скелелазінні на швидкість з сьомим результатом. До чвертьфіналу спортсмен не пройшов.
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