Веслувальниця з Горішніх Плавнів пройшла у півфінал Олімпійських ігор-2024

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Спортсменка з Горішніх Плавнів Людмила Лузан потрапила у півфінал Олімпіади-2024 у каное-двійці. Спортсменка змагалась разом з українкою Анастасією Рибачок. Про це повідомили у Суспільне.Спорт 6 серпня.

— Ми нарешті дочекалися, бо вже декілька днів в селищі, всі змагаються, увійшли в атмосферу. Ми дочекалися, пройшли гонку за планом. Пройшли у півфінал, будемо далі налаштовуватися, — розповіла Людмила Лузан у коментарі для Суспільне.Спорт.

Півфінал за участі Лузан та Рибачок відбудеться у п’ятницю, 9 серпня.

Нагадаємо, кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач потрапив у плейоф Олімпіади-2024 у скелелазінні на швидкість з сьомим результатом. До чвертьфіналу спортсмен не пройшов.