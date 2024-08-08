«Піратська вечірка» для осіб з інвалідністю — фоторепортаж

У складні воєнні часи позитивні емоції дуже важливі для кожної людини. А коли мова йде про осіб з інвалідністю, кожен захід для них стає справжнім святом
Команда центру життєдіяльності «Місце Сили» провело цікавий захід під назвою «Піратська вечірка» для дітей й дорослих, які відвідують КЦ «Союз людей з інвалідністю України» Кременчук. Цей захід став особливим, тому що учасники не лише повеселилися, а й зміцнили життєвість кожного.
«Піратська вечірка» стала не лише розвагою, а й важливою сімейною подією. Учасники отримали масу позитивних вражень та емоцій. Спільні ігри зміцнили розуміння дітей та їхніх батьків. Веселощі та ігри не тільки веселили, а й допомогли створити спільні спогади батькам та дітям. Ці спогади поєднують сім’ю, дають позитивні емоції та враження», розповіли в центрі життєдіяльності «Місце Сили».
Захід пройшов у рамках проєкту EU4Recovery за фінансової підтримки Європейського Союзу.
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