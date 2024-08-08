Яка доля чекає на пам'ятник матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці: відповідь влади

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 268

Керівниця Управління культури і туризму стверджуює, що процедура оформлення необхідних паперів довготривала, проте пам'ятник чекає така ж доля, як і «Борців за владу рад»

Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії, що у Крюкові, чекає така ж доля, як і пам’ятник «Борцям за владу рад». Про це стало відомо учора, 7 серпня, на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.

Місцева активістка Валентина Трофименко та голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» звернулися до членів комісії та головуючого, секретаря міськради Юрія Гриценка, з проханням вирішити нарешті питання щодо пам’ятника матросам Дніпровської флотилії.

— Я пропоную додатковим питанням внести опрацювання і на найближчому засіданні повернутися до тих кронштадських матросів, — заявив Харченко.

Який процес із пам’ятником наразі розповіла очільниця Управління культури і туризму Ірина Вологодська.

— На законодавчому рівні прописана відповідна процедура. Зараз ми замовили облікову документацію і далі будемо йти по пунктам. Подамо цю облікову документацію та консультативну раду у Полтаву, а далі — на Міністерство (культури та інформаційної політики — ред.). Але виготовлення цієї документації потребує часу, необхідно заключити договір спочатку...

За словами пані Вологодської, така сама процедура була і з пам’ятником «Борцям за владу рад».

Нагадаємо, у червні минулого року на засіданні комісії з перейменування Ірина Вологодська зазначала, що пам'ятник матросам Дніпровської флотилії внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. На нього не поширюється Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Це означає, що цей пам'ятник не потрапляє під процес деколонізації й залишається на правобережній частині Кременчука.