Яка доля чекає на пам'ятник матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці: відповідь влади

Керівниця Управління культури і туризму стверджуює, що процедура оформлення необхідних паперів довготривала, проте пам'ятник чекає така ж доля, як і «Борців за владу рад»
Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії, що у Крюкові, чекає така ж доля, як і пам’ятник «Борцям за владу рад». Про це стало відомо учора, 7 серпня, на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.
Місцева активістка Валентина Трофименко та голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» звернулися до членів комісії та головуючого, секретаря міськради Юрія Гриценка, з проханням вирішити нарешті питання щодо пам’ятника матросам Дніпровської флотилії.
Який процес із пам’ятником наразі розповіла очільниця Управління культури і туризму Ірина Вологодська.
За словами пані Вологодської, така сама процедура була і з пам’ятником «Борцям за владу рад».
Нагадаємо, у червні минулого року на засіданні комісії з перейменування Ірина Вологодська зазначала, що пам'ятник матросам Дніпровської флотилії внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. На нього не поширюється Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Це означає, що цей пам'ятник не потрапляє під процес деколонізації й залишається на правобережній частині Кременчука.
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