На Полтавщині троє чоловіків не купили автомобіль, але вирішили його вкрасти

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Тепер їм загрожує ув'язнення терміном від п'яти до восьми років

Учора, 7 серпня, близько 12.00 у селі Ісківці на Миргородщині у місцевого жителя викрали автомобіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у 57-річного місцевого мешканця вкрали машину ВАЗ 2109. На місце події прибула слідчо-оперативна група, а до пошуків автомобіля залучили особовий склад місцевих правоохоронців та патрульні наряди поліції.

За словами начальника Лохвицького відділення поліції Олександра Мелашенка, знайшли автомобіль на території Лубенського району.

— Також встановлено осіб, причетних до викрадення. Ними виявилися мешканці Лубенщини віком 46, 31 та 32 роки, які напередодні хотіли придбати вказаний автомобіль. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру, — додає правоохоронець.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує ув'язнення терміном від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині чоловік вкрав машину з-під магазину, де у той час знаходився її власник.