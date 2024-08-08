На Полтавщині троє чоловіків не купили автомобіль, але вирішили його вкрасти

Учора, 7 серпня, близько 12.00 у селі Ісківці на Миргородщині у місцевого жителя викрали автомобіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, у 57-річного місцевого мешканця вкрали машину ВАЗ 2109. На місце події прибула слідчо-оперативна група, а до пошуків автомобіля залучили особовий склад місцевих правоохоронців та патрульні наряди поліції.
За словами начальника Лохвицького відділення поліції Олександра Мелашенка, знайшли автомобіль на території Лубенського району.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує ув'язнення терміном від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без неї.
Нагадаємо, у лютому на Полтавщині чоловік вкрав машину з-під магазину, де у той час знаходився її власник.
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