На Полтавщині чоловік викрав авто з-під магазину — поліція

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Зараз підозрюваний перебува під вартою

12 лютого близько 20.00 у Кобеляках у місцевого мешканця вкрали автомобіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, потерпілий припаркував автомобіль Dacia Logan поблизу одного з магазинів, а зловмисник машину викрав.

Як говорить Олексій Шуліка, начальник відділення поліції № 2, правоохоронці знайшли покинутий автомобіль у селі Красне Кобеляцької громади. Згодом вони затримали й самого крадія — ним виявився 34-річний житель Кобеляк, який раніше уже мав проблеми з законом.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, днями на Миргородщині затримали чоловіка за крадіжку з проникненням.