Мер Малецький не погодив заміну вікон у інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 208

На ці роботи мало б піти 1,2 млн гривень

На засіданні виконкому 13 лютого міський голова Віталій Малецький зняв з розгляду питання про заміну вікон на другому поверсі інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

— Міняти вікна там, де немає взагалі поки що ніякого ремонту, логіки не бачу, — сказав він.

Мер додав, що мова про заміну вікон в інфекційному відділенні йшла ще перед початком повномасштабної війни, проте, за словами пана Малецького, відтоді багато чого змінилося. І наразі 1 200 000 гривень, які потрібні на встановлення, — це великі кошти.

Міський голова порадив просити допомоги у благодійних фондів, з якими Кременчук співпрацює, і якщо хтось погодиться, тоді вже міська влада обіцяє допомогти з відкосами після встановлення вікон.

Нагадаємо, на реконструкцію першого поверху лікарні «Кременчуцька» виділили 6,5 млн гривень.