Військових на Полтавщині навчають контраварійному водінню

На Полтавщині військових навчають контраварійному водінню. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Першими цей курс пройшли водії мобільних вогневих груп. Їх навчали безпечним маневрам на великій швидкості, правильному рулюванні, різним способам зупинки та водінню заднім ходом.
На кожному занятті водії спочатку вивчають теорію, далі займаються на тренажері, а тоді переходять до практики.
Військові кажуть, що такі знання їм знадобляться у роботі.
Нагадаємо, у січні жінок-переселенок у Полтаві навчали безпечному водінню.
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