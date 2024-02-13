Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Військових на Полтавщині навчають контраварійному водінню

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 114

 

Першими такий курс пройшли водії мобільних вогневих груп

На Полтавщині військових навчають контраварійному водінню. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Першими цей курс пройшли водії мобільних вогневих груп. Їх навчали безпечним маневрам на великій швидкості, правильному рулюванні, різним способам зупинки та водінню заднім ходом.

— Курси розраховані на чотири дні. Це і теоретичні, і практичні заняття. Ініціатори таких навчань — Полтавська ОВА та Автомобільна федерація України, — розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На кожному занятті водії спочатку вивчають теорію, далі займаються на тренажері, а тоді переходять до практики.

Військові кажуть, що такі знання їм знадобляться у роботі.

— Це навички водіння. Зокрема теж саме правильне кермування, повороти, маневрування. Адже в надзвичайних ситуаціях треба сильніше давити на газ, при цьому маневри мають бути безпечними. Є мотивація надалі працювати самостійно, удосконалювати навички, адже це покращує роботу за кермом, — говорить військовослужбовець Анатолій Мірошніченко.

Нагадаємо, у січні жінок-переселенок у Полтаві навчали безпечному водінню.



0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина автомобіль навчання водії військові
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх