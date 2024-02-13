Військових на Полтавщині навчають контраварійному водінню

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 114

На Полтавщині військових навчають контраварійному водінню. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Першими цей курс пройшли водії мобільних вогневих груп. Їх навчали безпечним маневрам на великій швидкості, правильному рулюванні, різним способам зупинки та водінню заднім ходом.

— Курси розраховані на чотири дні. Це і теоретичні, і практичні заняття. Ініціатори таких навчань — Полтавська ОВА та Автомобільна федерація України, — розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На кожному занятті водії спочатку вивчають теорію, далі займаються на тренажері, а тоді переходять до практики.

Військові кажуть, що такі знання їм знадобляться у роботі.

— Це навички водіння. Зокрема теж саме правильне кермування, повороти, маневрування. Адже в надзвичайних ситуаціях треба сильніше давити на газ, при цьому маневри мають бути безпечними. Є мотивація надалі працювати самостійно, удосконалювати навички, адже це покращує роботу за кермом, — говорить військовослужбовець Анатолій Мірошніченко.

Нагадаємо, у січні жінок-переселенок у Полтаві навчали безпечному водінню.







