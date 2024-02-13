З 15 лютого починає діяти заборона на вилов щуки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 112

Заборона триватиме до 31 березня на період нересту

З 15 лютого до 31 березня діятиме заборона на вилов щуки. Про це повідомляють у пресслужбі Державного агенства меліорації та рибного господарства України.

Заборона діятиме відповідно до Правил любительського рибальства у всіх водоймах на період нересту.

Фахівці агенства просять обережно відпускати щуку назад у водойму, якщо вона у цей час потрапить до рибалок на гачок.

Також спеціалісти наголошують, що за незаконний вилов щуки передбачається покарання та відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одну рибину складає 3 468 грн.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть браконьєра, який у квітні 2022 року у період нересту наловив 140 кг риби.







