З 15 лютого починає діяти заборона на вилов щуки

З 15 лютого до 31 березня діятиме заборона на вилов щуки. Про це повідомляють у пресслужбі Державного агенства меліорації та рибного господарства України.
Заборона діятиме відповідно до Правил любительського рибальства у всіх водоймах на період нересту.
Фахівці агенства просять обережно відпускати щуку назад у водойму, якщо вона у цей час потрапить до рибалок на гачок.
Також спеціалісти наголошують, що за незаконний вилов щуки передбачається покарання та відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одну рибину складає 3 468 грн.
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть браконьєра, який у квітні 2022 року у період нересту наловив 140 кг риби.
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