Намагалася скрутити шию 6-місячному сину, але його реанімував батько: жінка програла апеляцію

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Замах на вбивство жінка скоїла у червні 2022 року

На Полтавщині підтвердили вирок жінці з Хорольської громади, яка у червні 2022 року намагалася вбити 6-місячного сина. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, жінка дізналася про захворювання дитини та вирішила її вбити. Вона кілька разів повернула голову дитини, намагаючись зламати шию. Хлопчик знепритомнів, проте батько дитини вчасно встиг її реанімувати.

Жінка своєї вини не визнала та подала апеляцію. Проте суд залишив вирок без змін — вона проведе за ґратами 10 років за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Глобиному жінка залишила на смітнику тіло своєї новонародженої дитини.